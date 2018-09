Falsità materiale in atto pubblico e uso di atto falso: Denunciati due acquesi

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acqui Terme hanno denunciato in stato di libertà i due acquesi titolari di una rivendita di autovetture sita nella città della bollente. I militari, impegnati in servizio di pattugliamento, avevano notato alcune autovetture poste in vendita dai due che, parcheggiate sulla pubblica via antistante il concessionario, presentavano delle targhe di prova realizzate in fotocopia.

Il controllo approfondito consentiva loro di accertare non solo che le targhe di prova erano costituite da semplici fotocopie con estremi alfanumerici del tutto o in parte inventati e/o intestate a terzi inconsapevoli, ma che le stesse auto, sebbene parcheggiate sulla pubblica via, erano sprovviste di copertura assicurativa.

Pertanto, i Carabinieri procedevano all’immediato sequestro amministrativo delle auto ed a quello penale delle “targhe prova”, originali e/o in copia.

L’accusa per i titolari della concessionaria è quella di falsità materiale in atto pubblico e uso di atto falso, sebbene gli accertamenti proseguono in quanto le auto in questione non risultavano inserite nell’apposito registro di carico previsto dalla legge