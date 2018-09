Detenzione ai fini di spaccio di stupefacente del tipo cocaina: Arrestato pregiudicato 24enne (Foto)

La Polizia di Stato ha tratto in arresto: DELL’ACQUA Agostino (cl. 94) pregiudicato,responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nella tarda serata di sabato 15 agosto, personale della Squadra Mobile, “Contrasto al Crimine Diffuso”, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanza stupefacenti, nella zona del porto di Catania, luogo di ritrovo dei giovani per la numerosa presenza di locali notturni, notava un giovane a bordo di uno scooter, intento a dialogare con un gruppo di coetanei, in prossimità di un noto locale del centro storico.

Il giovane, che veniva subito riconosciuto per un noto pregiudicato, alla vista degli agenti, tentava di allontanarsi in fretta al fine, verosimilmente, di evitare il controllo. Intuendo, tuttavia, che DELL’ACQUA potesse detenere della sostanza stupefacente e che si trovasse in quel luogo proprio per cederla agli avventori del locale, le pattuglie decidevano di intervenire per bloccare il giovane.

La perquisizione personale confermava quanto sospettato, in quanto DELL’ACQUA deteneva, abilmente occultata all’interno della biancheria intima, diverse dosi di cocaina pronte per essere smerciate e denaro contante, certo provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione nell’abitazione del giovane consentiva agli agenti di rinvenire e sequestrare tutto il materiale per il confezionamento del medesimo tipo di quello trovato addosso a DELL’ACQUA ed ulteriore denaro anch’esso provento dello spaccio.

Per quanto sopra, DELL’ACQUA Agostino è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’A.G.