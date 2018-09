Carabinieri: Operazione antimafia. In manette un imprenditore già condannato per associazione mafiosa. scattano i domiciliari per tre amministratori ed un dipendente del comune di Castronovo di Sicilia

Nelle prime ore di questa mattina, i militari del Compagnia Carabinieri di Lercara Friddi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo, su richiesta della Procura DDA Sezione Palermo, nei confronti di sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dall’ art. 7 d.l. n. 152/91, convertito in L.n. 203/91, rivelazione ed utilizzazione di segreto d’ufficio, turbata libertà degli incanti, abuso d’ufficio e trasferimento fraudolento di valori.

Il provvedimento cautelare scaturisce dagli esiti di una prolungata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi, avviata sin dal settembre 2016 e relativa ad alcune gravi irregolarità segnalate ai militari dell’Arma in merito alle procedure della gara d’appalto indetta da quel Comune per l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico comunale per l’anno scolastico 2016/2017, assegnato per un importo di circa 31.000 € a una ditta di fatto riconducibile a un noto pluripregiudicato, già sorvegliato speciale, e condannato per associazione mafiosa.

In particolare le indagini, consistite in attività tecniche d’intercettazione, consentivano di accertare che il citato soggetto malavitoso era riuscito, anche grazie alla compiacenza del Segretario Comunale, del Responsabile e di un impiegato dell’Ufficio Tecnico Comunale, nonché del Responsabile dell’Ufficio Scolastico del Comune di Castronovo di Sicilia (tutti destinatari dell’odierno provvedimento restrittivo), a far desistere – a seguito di gravi minacce – la ditta di trasporti di San Giovanni Gemini (AG), aggiudicatrice della gara d’appalto, dall’accettare il servizio scuolabus a base di gara che, pertanto, veniva conseguentemente attribuito, per scorrimento della graduatoria, alla ditta – appositamente costituita – intestata alla figlia del predetto mafioso.

Con il medesimo provvedimento cautelare, è stato anche disposto il sequestro preventivo della somma pari all’appalto conseguito illegalmente, nonché della ditta di trasporti da quest’ultima gestita.

DESTINATARIO MISURA CAUTELARE IN CARCERE

BIANCOROSSO ANTONINO, NATO A CASTRONOVO DI SICILIA (PA) CLASSE 1941, IVI RESIDENTE, NOTO ALLE FORZE DELL’ORDINE PER REATI DI MAFIA, GIÀ SORVEGLIATO SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO;

DESTINATARI MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI

SCHEMBRI GERLANDO, NATO A FAVARA (AG) CLASSE 1957, RESIDENTE A LERCARA FRIDDI (PA), SEGRETARIO GENERALE DEI COMUNI DI CASTRONOVO DI SICILIA (PA), LERCARA FRIDDI (PA), VICARI (PA) E ROCCAPALUMBA (PA);

SCAGLIONE MARIA ELISA, NATA A CASTRONOVO DI SICILIA (PA) CLASSE 1953, IVI RESIDENTE, RESPONSABILE DELL'UFFICIO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA;

ALFONSO VITALE GIUSEPPE FAUSTO, NATO A CASTRONOVO DI SICILIA (PA) CLASSE 1965, IVI RESIDENTE, RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA;

GATTUSO MARIO, NATO A CASTRONOVO DI SICILIA (PA) CLASSE 1959 ED IVI RESIDENTE, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA;

DESTINATARIO MISURA CUATELARE DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G.