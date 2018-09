Minturno: Il 14 settembre 2018, a conclusione di attività d’indagine, i militari della locale stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà all’A.G. per il reato di maltrattamenti in famiglia un 40enne del luogo. Il predetto, in più occasioni, metteva in atto una serie di offese e violenze fisiche nei confronti della convivente