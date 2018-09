Intervento dei Carabinieri nel mercato di Ballarò Denunciati alcuni uccellatori , sequestrate specie protette

Intervento questa mattina dei Carabinieri Forestali all’interno del mercato di Ballarò (PA), dove ogni domenica mattina vengono illegalmente esposti per la vendita uccelli selvatici di cattura appartenenti a diverse specie protette.

Sarebbero state fermate, stando alle informazioni assunte, alcune delle persone intente alla vendita, che saranno denunciate per il reato di ricettazione di fauna selvatica. Sono state, inoltre, poste sotto sequestro diverse gabbie contenenti numerosi uccelli selvatici protetti. Gli uccelli saranno rimessi in libertà, come avviene in questi casi, in un parco cittadino.

Gli interventi di controllo effettuati nel mercato nel corso degli ultimi anni hanno fortemente ridimensionato il numero di uccelli esposti, da qui il plauso del CABS ai militari del Nucleo CITES dei Carabinieri Forestale di Palermo.

Nonostante tali controlli, però, le vendite abusive proseguono, per cui è indispensabile intensificare gli interventi repressivi in quello che rimane il mercato abusivo più importante d’Italia.

