Furto in abitazione: Arrestato Cinquantenne dai Carabinieri di Cervinia

Nel pomeriggio di ieri a Milano è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. di Aosta, C.G., cinquantenne italiano, domiciliato nel milanese e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era ricercato dall’inizio dell’estate a seguito di un indagine per furto in abitazione e per indebito utilizzo di carte di pagamento svolta dai Carabinieri di Breuil Cervinia, ma si era reso irreperibile.

L’indagine svolta dai Carabinieri aveva permesso di riscostruire i movimenti dell’uomo e appurare che lo stesso, che all’epoca dei fatti stava trascorrendo il periodo delle festività natalizie in montagna, si era introdotto in un’abitazione di Champoluc (AO) in uso ad un altro turista che si trovava a sciare e si appropriava di 2 computer, un iPad, un portafoglio, denaro contante e carte di pagamento. L’ignara vittima non si era accorta di nulla fino quando non si è vista recapitare gli sms allert della banca che segnalavano l’utilizzo della propria carta di credito in Antey Saint André (AO) e ha quindi provveduto a contattare telefonicamente i Carabinieri di Breuil Cervinia.

La conseguente indagine, diretta dal PM dr. Carlo Introvigne, e svolta con accertamenti vari ed articolati, quali perquisizioni domiciliari, acquisizione di testimonianze e visione dei filmati delle autovetture in transito nelle località turistiche, molto frequentate in quel periodo, ha permesso di riscontrare l’intera vicenda e attribuire all’arrestato sia il furto in abitazione che gli acquisti indebiti effettuati con la carta di credito della vittima e permettere l’emissione della misura cautelare a suo carico.