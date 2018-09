Viola le prescrizioni imposte dal giudice, denunciato

Gaeta (LT): Il 13 settembre 2018, nel corso della tarda mattinata, i militari della locale Tenenza Carabinieri deferivano all’A.G. in stato di libertà, per il reato di evasione, un giovane 21 enne del posto, attualmente sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, con permesso di assentarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa. In particolare il predetto, come successivamente ricostruito dai militari operanti, in svariate occasioni, aveva violato le prescrizioni impostegli esibendo anche certificazione medica rilasciata dal nosocomio di Formia (LT), con la quale cercava di giustificare la sua assenza adducendo motivi sanitari.

Il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Frosinone, che aveva concesso il suddetto beneficio, informato dai Carabinieri nella giornata odierna, disponeva l’immediata revoca del citato provvedimento prescrivendo al prevenuto di non allontanarsi dal luogo di detenzione.