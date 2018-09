Truffe agli anziani: i Carabinieri ricordano nel dubbio chiamare il numero di emergenza “112”

Recentemente una donna anziana residente ad Aosta ha ricevuto un telefonata da un sedicente comandante dei cc che preannunciava la visita di una persona per parlarle di un incidente verificato prima a cui era rimasta coinvolta la figlia.

Il visitatore effettivamente giunto presso l’abitazione dell’anziana signora ha iniziato a raccontare nei dettagli l’incidente in cui la figlia pare avesse investito un ciclista. Continuando la falsa narrazione riferiva che per evitare ”problemi con la giustizia” avrebbe potuto versare un somma di denaro alla parte lesa a titolo di risarcimento. L’ignota persona riferiva che, oltre al denaro poteva integrare la somma richiesta con gioielli o monili in oro sarebbero potuti servire. Cose che l’anziana donna faceva. Il malfattore una volta avuta la disponibilità dei gioielli ed una piccola somma in denaro si allontanava riferendo che sarebbe andato a sistemare le cose per poi ritornare. Successivamente l’anziana signora telefonava alla figlia scoprendo così di essere stata truffata.

Questo fatto impone una riflessione sull’attenzione da porre a notizie e visite particolari. L’arma di CC ci tiene a ricordare il numero di emergenza 112 da chiamare per qualsiasi dubbio o conferma di quanto segnalato. Riteniamo sempre più importante la partecipazione degli anziani agli incontri proposti per il momento ad Aosta.