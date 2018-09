Squadra “Catturandi” Rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi (Foto)

Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto:

CASTIGLIONE Francesco , (cl.1984), pregiudicato,

poiché destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 10.9.2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 3 e giorni 12 di reclusione per reati di rapina e sequestro di persona.

* * * * *

TESTA Raffaele , (cl.1987), pregiudicato,

destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 11.9.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania, dovendo espiare la pena di mesi 5 e giorni 11 di reclusione per il reato di furto aggravato.

* * * * *

NOVELLO Giuseppe , (cl.1984), pregiudicato,

destinatario di ordine di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà, emesso in data 11.9.2018 dalla Procura Generale della Repubblica di Catania – ufficio esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 5, mesi 10 e giorni 6 di reclusione il reato di rapina e reati in materia di stupefacenti.

* * * * *

GANGI Antonino , (cl.1986), pregiudicato,

destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 19.6.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 1 di reclusione per il reato di furto aggravato.