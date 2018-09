Operazione “Green Mountain” altro colpo inferto ai produttori di canapa indiana: altri 5 rinvenimenti di piantagioni (Video)

Nardodipace e Fabrizia (VV): A conclusione di un’intensa attività repressiva, continuano i rinvenimenti di piantagioni di marijuana nell’area delle Serre vibonesi che salgono ad un totale di 21 piantagioni rinvenute e circa 6500 piante distrutte e rinvenute nel periodo agosto – settembre 2018.

I militari della Compagnia Carabinieri unitamente ai militari dell’8° Elinucleo di Vibo Valentia, del Gruppo dei Carabinieri Forestali di Vibo Valentia e a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, concludono così quella che è già stata chiamata operazione “Green Mountain”, un ciclo di rastrellamenti particolarmente fecondo che avrebbe potuto fruttare circa 5 milioni di euro nella vendita al dettaglio della sostanza stupefacente.

L’operazione, anche questa volta, è risultato di un lavoro sinergico tra i vari reparti dell’Arma vibonese che hanno analizzato minuziosamente il dato informativo raccolto nel corso degli ultimi mesi dai militari della Stazione di Nardodipace al fine di orientare l’azione repressiva verso le aree ritenute idonee alla produzione della particolare sostanza.

Anche in quest’ultimo caso, i rinvenimenti sono stati 5, ed in particolare 3 piantagioni su Fabrizia e 2 su Nardodipace per complessive 1350 piante estirpate e successivamente distrutte – previo campionamento disposto dall’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia.

Le piante, in alcuni casi alte anche quasi 5 metri, erano tutte particolarmente floride e ormai pronte per essere raccolte ed utilizzate per le successive fasi di essiccamento e smercio nel mercato illegale.

Risultano di grande importanza i rinvenimenti effettuati: le piantagioni situate anche a 1000 metri di altitudine, su costoni montuosi con pendenze importanti ed impianti di irrigazione a goccia autoalimentati, hanno particolarmente impegnato i militari operanti. Le piantagioni, ben occultate e senza alcuna via di collegamento tra loro, dimostrano l’esistenza di nuova metodologia di produzione dello stupefacente nelle serre vibonesi, particolarmente evoluta, che ha reso molto difficoltosa sia l’individuazione che il successivo rinvenimento delle coltivazioni.