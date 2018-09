Milano: servizi mirati al controllo del territorio della Polizia di Stato dal 10 settembre al 13 settembre 2018

Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio della Polizia di Stato, anche nell’ultima settimana, il Questore di Milano Marcello Cardona ha disposto un intensificazione dei sistematici interventi nei quartieri della città e nei comuni della città metropolitana finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità.

Anche nell’ambito del protocollo Penelope e fermo restando i controlli di iniziativa, tali servizi sono coordinati dall’Ufficio di Gabinetto ed effettuati dagli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dei Commissariati di PS della Questura competenti per territorio, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dell’Ufficio Immigrazione, della D.I.G.O.S., della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e della Divisione Anticrimine.

Nella pomeriggio del 10 settembre, gli agenti del Commissariato di PS Centro unitamente a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di controllo finalizzato al contrasto di fenomeni delittuosi nelle zone di Parco Sempione e Piazzale Cadorna. Durante lo svolgimento di tali servizi sono state sottoposte a controllo un totale di 28 persone di cui 8 con precedenti. Sono stati effettuati 3 posti di controllo e sono stati controllati 14 veicoli, è stato sequestrato 1 veicolo, è stata elevata una contravvenzione al Codice della Strada e ritirata una Carta di Circolazione.

Nel medesimo pomeriggio, gli agenti del Commissariato di PS GaribaldiVenezia”, insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine ed 1 equipaggio della Polizia Locale hanno svolto un servizio straordinario di Prevenzione e Controllo, concentrando particolarmente l’attività nelle zone di Piazza Oberdan, Via Vittorio Veneto e presso i Bastioni di Porta Venezia. In tale ambito hanno identificato 40 persone delle quali 16 con precedenti, 2 indagate in stato di libertà e 2 persone accompagnate per identificazione; è stato effettuato 1 posto di controllo e sono stati controllati 116 veicoli, di cui 110 tramite il sistema “Mercurio”. Inoltre sono stati controllati 3 esercizi pubblici.

Nella sera del 10 gli agenti del Commissariato di PS Sesto San Giovanni hanno svolto un servizio straordinario di Prevenzione e Controllo del territorio finalizzati al contrasto dei fenomeni di degrado e criminalità diffusa nelle zone di periferia del comune, che ha visto impegnati anche 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. Sono state controllate 47 persone di cui 13 con precedenti, è stato effettuato un posto di controllo, controllati 549 veicoli e 4 esercizi pubblici.

Nella mattinata del 11, gli agenti del Commissariato di PS Comasina unitamente a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, nelle aree periferiche del capoluogo e nell’hinterland milanese, hanno sottoposto a controllo di Polizia 14 persone di cui 3 con precedenti. In seguito sono stati controllati 65 veicoli di cui 57 controllati con il sistema “Mercurio”.

Nella stessa mattinata dello stesso giorno, gli agenti del Commissariato di PS Monza con 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio, controllando ed identificando 24 persone di cui 3 con precedenti, hanno effettuato 2 posti di controllo, controllato 699 veicoli di cui 682 con il sistema “Mercurio” Durante il servizio particolare attenzione è stata ripartita al controllo del Parco di Monza Villa Reale, nelle aree adiacenti alla Stazione F.S. e nell’area del Centro Città

Nel pomeriggio del 11, gli agenti del Commissariato di PS Lorenteggio coadiuvati da personale della Polizia Locale, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio nelle zone di via delle Forze Armate, via Lorenteggio, viale Legioni Romane, metro Bisceglie e vie limitrofe. Nell’ambito di questi servizi, i poliziotti hanno identificato 26 persone di cui 8 con precedenti . inoltre sono stati controllati 3 esercizi pubblici e sono state elevate 3 contestazione di natura amministrativa

Nella serata del 11 settembre, gli agenti del Commissariato di PS Quarto Oggiaro unitamente a 4 Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto un servizio di controllo e di prevenzione nelle zone di competenza. Durante il servizio sono state controllate 55 persone di cui 22 con precedenti, sono stati controllati 58 i veicoli, 56 dei quali controllati tramite il sistema “Mercurio”. Inoltre sono stati controllati 3 esercizi pubblici.

Nella mattinata del 12 settembre, gli agenti del Commissariato di PS Centro, insieme a 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio presso il centro cittadino. Nel corso del servizio sono state controllate 26 persone, di cui 20 con precedenti; sono stati effettuati controllati 407 veicoli con il sistema Mercurio.

Nel pomeriggio del 12 settembre gli agenti del Commissariato di PS Mecenate, insieme a 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio presso la zona di competenza. Nel corso del servizio sono state controllate 61 persone, di cui 54 con precedenti

Durante la sera del 12 settembre, gli agenti del Commissariato di PS Comasina, unitamente al personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di 6 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo nelle zone Piazza Gasparri, Piazzale Lugano, via Pellegrino Rossi e le fermatte MM2 Dergano-Maciachini-Affori con personale Polmetro. Durante il servizio sono state controllate 82 persone, di cui 25 con precedenti, sono stati controllati 3 esercizi commerciali

Nella medesima sera del 6 settembre, gli agenti del Commissariato di PS Ticinese, unitamente a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio presso il Parco Baden Powell, Ascanio Sforza- Lagrange. Nel corso del servizio sono state controllate 20 persone, di cui 4 con precedenti, controllati 16 veicoli ed elevate 6 contravvenzioni al C.d.S.

Nella mattina del 13 settembre, gli agenti del Commissariato di PS Lambrate coadiuvati da 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo del territorio nella propria zona di competenza. Durante il servizio sono state controllate 28 persone, di cui 16 con precedenti, sono stati controllati 2 esercizi commerciali e controllati 1000 veicoli con il sistema mercurio, elevate 3 contestazioni al C.d.S.

Nel pomeriggio del 13 settembre gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nella zona di Porta Venezia, via Benedetto Marcello, viale Tunisia e via Lecco. Nell’ambito del servizio sono stati controllate 148 persone di cui 40 con precedenti e 12 accompagnate per identificazione. Sono stati controllati 30 veicoli e 235 veicoli con il sistema Mercurio; gli esercizi commerciali controllati sono stati 6.

Nella sera del 13 settembre gli agenti del Commissariato di PS Cinisello Balsamo, insieme a 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nella zona di competenza. Nell’ambito del servizio sono stati controllate 94 persone di cui 28. Sono stati controllati 6 esercizi commerciali controllati ed elevate 3 sanzioni amministrative.

Dal 10 al 12 settembre, a cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, 7 persone sono state rimpatriate