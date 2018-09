Fermato in auto con la “coca”: Pusher arrestato in Via Sebastiano Catania (Foto)

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza il 31enne catanese Giovanni RUSSO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio antidroga a San Giovanni Galermo, a riconoscerlo e bloccarlo mentre questi percorreva in auto la Via Sebastiano Catania.

I militari, procedendo a perquisizione personale e veicolare, nell’abitacolo hanno rinvenuto e sequestrato una decina di dosi di cocaina pronte ad essere piazzate, presumibilmente nella vicina Via Capo Passero, una delle strade più proficue per gli interessi economici della criminalità organizzata catanese sul versante traffico e spaccio al minuto di sostanze stupefacenti.

La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari