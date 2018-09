Aprilia (lt): il 13 settembre 2018, alle ore 10:00, i militari della locale stazione CC hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di evasione, un 48 enne di Latina, B.M., sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto sorpreso al di fuori della propria abitazione. L’arrestato si trova ristretto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo