Colpi arma da fuoco in zona mercato

Napoli: Alle 04:00 circa in via San Donato, nei pressi di Piazza Mercato, una famiglia di residenti incensurati è stata svegliata dal rumore di spari e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

All’arrivo dei carabinieri hanno indicato la presenza due ogive in casa: al primo piano, una in camera da letto e l’altra in cucina.I carabinieri della Compagnia Stella intervenuti sul posto hanno inoltre rinvenuto 2 bossoli sul selciato della rua Francesca (sotto il balcone di quell’abitazione).Nessun ferito.