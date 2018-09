Casoria (NA): Catturato dai Carabinieri latitante del clan “Mazzarella”

Nella mattinata odierna, a Casoria, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, con colleghi del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e del 10° Reggimento “Campania” hanno localizzato e arrestato Maurizio Donadeo, un 40enne di San Giovanni a Teduccio ritenuto elemento di spicco del clan dei “Mazzarella”, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse il 27.02.2018 e il 26.06.2018 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

È ritenuto responsabile di associazione per delinquere di tipo mafioso e spaccio di stupefacenti aggravato da finalità mafiose.Donadeo si era sottratto alla cattura dal mese di febbraio 2018 rendendosi irreperibile.Il latitante è stato catturato a conclusione di indagini condotte dalla Sezione “Catturandi” del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e dirette dal Procuratore Aggiunto Giuseppe BORRELLI e dal P.M. Maria DI MAURO della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.Il blitz è scattato all’alba di oggi quando i militari hanno individuato l’appartamento dove Donadeo si rifugiava. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti un giubbetto antiproiettile e numerosi telefoni cellulari indispensabili all’arrestato per poter comunicare con familiari e sodali; sotto la sella della moto in uso al latitante, inoltre, è stata rinvenuta una scatola di cartucce calibro 9.Dopo le formalità Donadeo è stato tradotto a Secondigliano.