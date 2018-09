arrestata una giovane donna del genovese per furto presso vari punti vendita del centro commerciale

Serravalle Scrivia: I militari della Stazione Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno tratto in arresto una 18enne genovese e denunciato in stato di libertà altre tre ragazze minorenni provenienti da Genova per furto continuato di indumenti vari all’interno dell’area commerciale di Serravalle Scrivia.

Le donne, agendo in concorso tra loro, hanno asportato dall’interno di diversi punti vendita capi d’abbigliamento per un valore totale di circa 800 euro. Obiettivo delle giovani: intimo firmato, occhiali e magliette. Il furto è aggravato dalla violenza sulle cose per la rimozione degli antitaccheggio e dall’avere operato in concorso in più di tre persone. La maggiore delle ragazze dovrà rispondere anche dell’aggravante di avere commesso il reato in concorso con minorenni, condotta che per legge aggrava ulteriormente le responsabilità a suo carico. Tutta la refurtiva è stata rinvenuta nella loro disponibilità e restituita ai legittimi proprietari. Le tre minori, che sono state affidate ai genitori, dovranno rispondere di furto aggravato continuato dinanzi al Tribunale per i minorenni di Torino. L’arresto dell’unica ragazza maggiorenne è stato convalidato