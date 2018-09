Si fanno ricaricare la Postepay senza pagare. Identificati

Terracina (LT). In data 12 settembre 2018, i Carabinieri della locale stazione, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per concorso nel reato di “truffa” un 21enne ed un 46enne della provincia di Caserta ed un 35enne della provincia di Napoli. Con artifici e raggiri, in data 13 luglio 2017, riuscivano a fare accreditare da un tabaccaio del luogo, la somma di euro 592 su carta postepay intestata ad uno dei suddetti, dileguandosi poi a bordo di un’autovettura.