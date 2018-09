Obbligo di dimora per tre uomini responsabili di furto aggravato e sottrazione di minori.

Itri (lt): Il 13 settembre 2018, nel corso del pomeriggio, in Itri (LT), Gualdo Tadino (PG) e Qualiano (NA), i militari della dipendente stazione (lt), con la collaborazione dei rispettivi reparti competenti per territorio, notificavano a tre persone, un 35 enne albanese, un 30 enne di Napoli ed un 41 enne di Formia, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, emessa dal Gip del Tribunale di Cassino in data 24.08.2018.

In particolare il provvedimento scaturisce a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri di Itri in relazione ai reati di furto aggravato di un autovettura e sottrazione consensuale di una minore allontanatasi da un centro di accoglienza, consumati dagli stessi nel decorso mese di gennaio.