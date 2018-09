Aggravamento della misura per essere stato sorpreso nel territorio di un altro comune

Aprilia (LT). In data 12 settembre 2018, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto G. A., 24enne cittadino albanese, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Roma che ha aggravato l’attuale misura a seguito del reato di “evasione”, commesso in data 31.08.2018, giorno in cui fu sorpreso nel territorio del comune di Ardea.

L’arrestato veniva associato presso la casa circondariale di Latina come disposto dall’A.G.