Milano: la Polizia arresta autore di un tentato omicidio ai danni di un cittadino marocchino

La Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, un marocchino di 21 anni, autore di un tentato omicidio commesso il 4 giugno nelle cantine di una palazzina di via dei Cinquecento ai danni di un cittadino marocchino di 32 anni.

Le indagini condotte dal Commissariato di PS Mecenate della Questura di Milano hanno permesso di accertare che l’autore, con numerosi alias e precedenti penali per spaccio e detenzione di stupefacenti, nel pomeriggio del 4 giugno si trovava con la sua fidanzata, italiana di 17 anni, all’interno delle cantine di via dei Cinquecento in uno spazio utilizzato come abitazione di fortuna. La vittima, entrando nello scantinato e avendo notato i due fidanzati in atteggiamenti intimi, li aveva censurati verbalmente per gli atti compiuti in concomitanza della festa islamica del Ramadan. Ne è scaturita una violenta lite che si è conclusa con un duplice accoltellamento. Le indagini hanno potuto accertare che l’autore del ferimento era scappato in Spagna ma, mantenendo sempre i contatti con la ragazza grazie all’uso dei Social, per amore era rientrato in Italia pur di rivederla.