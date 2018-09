Palermo: i Carabinieri della Stazione Villagrazia, hanno deferito in stato di libertà D. S. g. , nato a Palermo, classe 1962, ivi residente.

I Carabinieri, hanno rinvenuto all’interno del suo garage 18 bombole di gas-gpl, custodite senza avere le previste autorizzazioni.

I manufatti in menzione sono stati posti in sequestro ed affidati in custodia ad una ditta cosi come disposto dall’ Autorità Giudiziaria.