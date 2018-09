In data 11 settembre 2018, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “evasione” un 29enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto sorpreso al di fuori della propria abitazione.

L’arrestato veniva condotto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.