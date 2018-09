Milano: la Polizia di Stato arresta 7 cittadini stranieri per rissa aggravata

Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio e dei sistematici interventi della Polizia di Stato nei quartieri della città e nei comuni della città metropolitana, finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona, gli agenti dal Reparto Mobile di Milano sono intervenuti in Piazza Duca d’Aosta a seguito di una rissa tra 10 cittadini stranieri di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

I poliziotti del Reparto Mobile ne hanno bloccato 5, mentre gli altri si allontanavano continuando la rissa a poca distanza. Gli agenti, una volta giunti sul luogo della seconda rissa, con l’ausilio dei colleghi delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico intervenuti, hanno fermato un altro uomo e hanno notato una persona seduta a terra, ferita ad una mano, che è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli e dimesso con una prognosi di 10 giorni. I 7 arrestati sono 3 cittadini afghani Z.A. del 94, A.S. del 91 e L.K. del 2000 tutti con precedenti, 1 cittadino tunisino A.B. del 99, 1 cittadino libico M.M. del 93, 1 cittadino nigeriano A.K. del 98 e 1 cittadino somalo, il ferito, A.M. dell’83