La Polizia di Stato ha smantellato un gruppo di spacciatori ed ha sequestrato soldi, droga, armi ed orologi

Milano: Il Commissariato di P.S. Monza della Questura di Milano ha smantellato un gruppo di spacciatori ed ha sequestra soldi, droga, armi ed orologi.

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha eseguito a Monza, nell’ambito di un’attività d’indagine iniziata nel 2016 nell’hinterland, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini ed una donna per spaccio di stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di P.S. Monza della Questura di Milano hanno individuato il gruppo di spacciatori e sequestrato 163.695 euro in contanti nonche’ droga, armi ed orologi.

foto repertorio