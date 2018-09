Tre ospiti di un Centro Sprar si affrontano in una rissa, denunciati dai Carabinieri

Priverno (LT): Il 10 settembre 2018, militari dell’arma del luogo, a conclusione di attività investigativa, identificavano e deferivano all’A.G. in stato di libertà, per il reato di rissa, tre stranieri, provenienti da Nigeria e Guinea tutti inseriti nel programma Sprar e domiciliati nella medesima abitazione, sita in quel comune.

In particolare i suddetti, appartenenti a due distinti gruppi etnici contrapposti, nella serata di ieri, per futili motivi, si affrontavano in una violenta colluttazione, nel corso della quale uno dei contendenti riportava lievi lesioni.