Polizia Municipale – Via Ernesto Basile, una denuncia per occupazione suolo pubblico

La Polizia Municipale ha denunciato all’autorità giudiziaria la titolare di un negozio di giocattoli con sede in via Ernesto Basile per l’ occupazione abusiva di circa 150 metri quadrati di suolo pubblico.

Il comandante Gabriele Marchese ha coordinato l’intervento predisposto sulla scorta delle segnalazioni ricevute dai cittadini. In venti metri di marciapiedi e sede stradale prospicienti l’ingresso dell’attività, coperti da una grande tenda solare su ampie pedane, erano esposti per la vendita giocattoli, bici e automobiline per bambini, senza alcuna autorizzazione.

Con l’intervento degli agenti del nucleo commercio su area pubblica è stato sgomberato il marciapiedi che è stato così restituito alla fruizione pubblica.

Sono in corso accertamenti da parte del Suap, lo sportello unico per le attività produttive, per verificare la regolarità amministrativa della struttura di vendita.

