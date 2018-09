Oste si rifiuta di dare da bere a un cliente ubriaco e lui estrae un coltello e lo conficca nel bancone. 29enne arrestato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Marzabotto hanno arrestato un ventinovenne italiano per tentata violenza privata, resistenza a un pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

E’ successo venerdì notte, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Vergato è stata informata che all’interno di un’osteria situata in via Porrettana Nord, a Marzabotto, si era presentato un soggetto armato di coltello. Appresa la notizia, i Carabinieri di Marzabotto si sono diretti velocemente sul posto e ivi giunti sono venuti a conoscenza che un uomo, dopo essere entrato nell’osteria, aveva conficcato un grosso coltello da cucina nel bancone del locale perché il gestore, vedendolo ubriaco, si era rifiutato di fornirgli un bicchiere di rum. Preoccupato per l’incolumità degli altri avventori, il gestore telefonava subito al 112 e il cliente, accortosi della telefonata ai Carabinieri, si riprendeva il coltello e usciva di corsa dal locale. I militari hanno avviato le ricerche del soggetto che è stato individuato poco dopo nelle vicinanze. Alla vista dei Carabinieri, l’individuo, inizialmente ha opposto resistenza, poi è stato identificato e arrestato. Il coltello non è stato ritrovato. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il ventinovenne è stato rimesso in libertà, in attesa dell’udienza posticipata per la richiesta dei “termini a difesa.”