Carabinieri Agrigento. Sicurezza alimentare. Raffiche di controlli nella provincia

Carabinieri Agrigento. Raffiche di controlli in tema di sicurezza alimentare. 170 kg di prodotti alimentari sequestrati. Oltre alle sanzioni amministrative scatta anche una denuncia.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento in collaborazione con il N.A.S. di Palermo hanno intensificato i controlli all’interno di vari esercizi commerciali ubicati in diversi comuni della provincia. L’intervento dei militari ha interessato la zona costiera e quella dell’entroterra agrigentino. Nel comune di Casteltermini sono stati sequestrati 120 kg di ricotta presso un bar pasticceria del luogo per un valore di mercato di oltre mille euro. Il provvedimento si è reso necessario per carenze relative alla tracciabilità del prodotto oltre che a carenze igienico sanitarie. La condotta del titolare dell’esercizio commerciale è stata segnalata alle autorità amministrative competenti ed a suo carico è stata elevata una contravvenzione di millecinquecento euro. In Porto Empedocle gli uomini dell’Arma hanno deferito in stato di libertà il titolare di un esercizio commerciale di ristorazione sito in quel centro. Dal controllo eseguito presso la citata attività commerciale, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 50 kg di prodotti ittici, in cattivo stato di conservazione ma posti in vendita come prodotti freschi.

Elevate anche sanzioni amministrative per violazione norme igienico sanitarie per complessivi euro 6.000,00.

Analoghi controlli seguiranno nei prossimi giorni.

