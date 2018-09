Agli arresti domiciliari sorpreso dai Carabinieri fuori dalla sua abitazione

Nel fine settimana i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Scrivia (AL), hanno arrestato BASSO Roberto, 47enne del luogo.

L’uomo, già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso da una pattuglia della locale Stazione CC fuori della sua abitazione. Ricondotto una prima volta a casa, il 47enne ha pensato bene di uscire di nuovo talché nuovamente “beccato” in giro, è stato arrestato e rinchiuso momentaneamente nelle camere di sicurezza del Comando dell’Arma in attesa di essere condotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria per essere processato con rito direttissimo