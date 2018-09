Sorpreso con 12 dosi di eroina. Arrestato

Latina: In data 7 settembre 2018, i Carabinieri della locale aliquota operativa, a seguito di specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti nelle aree a maggiore indice di degrado e Criminalità, traevano in arresto in flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 40enne di origini tunisine, in Italia senza fissa dimora. L’uomo veniva sorpreso dai militari operanti in possesso di gr.4 circa di sostanza stupefacente tipo eroina suddivisa in nr. 12 dosi.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, e’ stato ristretto presso la camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto per la giornata odierna.

Approfondimenti: compagnia Carabinieri di latina