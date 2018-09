Milano: poliziotti liberi dal servizio arrestano tre uomini per furto in zona Stazione Centrale

Giovedì 6 settembre u.s., la Polizia di Stato ha arrestato per furto aggravato un cittadino cileno di 58 anni. In particolare, lo scorso 30 agosto, all’ interno di un negozio della Stazione ferroviaria, era stato consumato il furto di uno zaino ai danni di un dipendente delle ferrovie. I filmati delle telecamere avevano però catturato la scena e restituito l’ immagine chiara dell’ autore.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano Porta Garibaldi hanno così memorizzato quel volto e, nella mattinata di giovedì, durante un giro di controllo all’ interno dello scalo ferroviario, l’hanno riconosciuto e fermato.Alla richiesta di esibire un documento d’ identità, l’ uomo ha riferito agli agenti di esserne sprovvisto e di essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione, specificando che dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di ogni giorno della settimana, era autorizzato ad uscire per esigenze personali. Accompagnato presso gli uffici della Polfer, i poliziotti hanno controllato i due grossi zaini che l’uomo portava al seguito e trovato all’ interno vari effetti personali, due cellulari e due documenti non appartenenti allo stesso, ma a due persone, un uomo ed una donna, oltre a svariati altri oggetti e denaro contante. L’uomo, non riuscendo a sbloccare il pin di entrambi i cellulari, ha dato conferma agli operatori di Polizia che non fossero di sua proprietà, non riuscendo inoltre a giustificarne il possesso. Contattate le due persone titolari dei documenti, gli agenti del Posto Polfer hanno scoperto che entrambe lavorano in piazza Gae Aulenti, antistante la Stazione Porta Garibaldi.La Polfer, acquisendo le immagini della videosorveglianza in piazza, ha così accertato che il ladro, approfittando di un momento di distrazione delle due vittime, si era impossessato dei due zaini e, a passo spedito, si era poi diretto verso la Stazione. A seguito di udienza di convalida, l’uomo, pluripregiudicato, è detenuto presso il carcere di San Vittore.