Latina. Controlli alla circolazione stradale – riscontrate violazioni ai sensi dell’art.186 comma 2 del C.d.S. “ guida in stato di ebbrezza alcolica”; art.650 “inosservanza provvedimento dell’autorità”; art.4 l. 110/75 “possesso ingiustificato di arma bianca”; d.lgs 159/2011 “violazione obblighi sorveglianza speciale, art. 187 comma 8 del C.d.S. “rifiuto di sottoporsi ad esami per l’accertamento della guida sotto l’influenza di stupefacenti”; art. 189 comma 6 del C.d.S. “omissione di soccorso”.

Nei giorni 08 e 09 settembre 2018, in Latina, militari dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, corso servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nei quartieri ad alto indice di degrado e criminalità, nonché alle infrazioni al codice della strada, deferivano in stato di libertà:

– due persone di cui un 41 enne di Latina ed un 27enne di Cisterna di Latina per guida in stato di ebbrezza alcolica;

– un 45enne di origini indiane, in Italia senza fissa dimora per inosservanza provvedimento dell’autorità ;

– un 39enne di origine algerine, in Italia senza fissa dimora per possesso ingiustificato di arma bianca ovvero un coltello a serramanico con lama 5cm, che veniva prontamente sequestrato;

– un 47enne del luogo per aver violato gli obblighi sorveglianza speciale;

– un 37enne di Sonnino per essersi rifiutato di sottoporsi ad esami per l’accertamento della guida sotto l’influenza di stupefacenti;

– un 48enne del luogo per omissione di soccorso in quanto alla guida della propria autovettura, dopo aver investito il piede di un pedone, non ottemperava all’obbligo di fermarsi.

Nella circostanza venivano segnalati all’autorità amministrativa :

un 37enne di Sonnino (LT) poichè, trovato in possesso di grammi 0,20 di sostanza stupefacente del tipo cocaina

Un 51enne di Pontinia poichè, trovato in possesso di grammi 0,15 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Inoltre durante il controllo alla circolazione stradale, venivano :

Fermate e identificate n. 63 persone;

Controllati n. 52 mezzi;

Elevate n. 19 contravvenzioni al C.d.S.;

Ritirate n. 7 patenti;

Sequestrati n. 6 autoveicoli;

Decurtati dalle patenti di guida n. 56.

Approfondimenti: compagnia carabinieri di latina