la Polizia di Stato arresta l’autore di una rapina all’interno di un centro commerciale cittadino

Palermo: La Polizia di Stato ha tratto in arresto per rapina improria, G.M. 59enne palermitano, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo, la scorsa sera, era stato notato dal personale di vigilanza di un centro commerciale cittadino mentre trafugava merce.

Vistosi scoperto, il malvivente si è dato alla fuga spingendo una delle guardie giurate facendola cadere al suolo e successivamente è salito a bordo della propria auto ingranando tempestivamente la marcia, tanto da urtare il secondo addetto alla vigilanza che cadeva anch’egli rovinosamente per terra, procurandosi qualche lieve ferita.

Gli agenti della Squadra Mobile, accorsi sul posto, dopo aver ascoltato alcune testimonianze e raccolto le descrizioni del malvivente, sono riusciti a risalire al 59enne.

L’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione dove è stata rinvenuta tutta la merce rubata.

Il malfattore è stato tratto in arresto e condotto presso gli uffici della Squadra Mobile per gli accertamenti di rito e posto ai domiciliari in attesa di giudizio.