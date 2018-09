Violenta lite all’interno di un centro di accoglienza a Partinico – Carabinieri arrestano un cittadino nigeriano

Partinico (PA): i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto un giovane 22enne, cittadino Nigeriano, ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio e lesioni personali aggravate nei confronti di un suo coetaneo, cittadino Bengalese 23enne.

E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato, all’interno della mensa del centro di accoglienza “CasWelcome”, ubicato a Partinico in viale Aldo Moro, dove erano ospitati i due extracomunitari, che per futili motivi provocavano una violenta colluttazione nel corso della quale il cittadino Nigeriano, impugnando una bottiglia in vetro rotta ad un’estremità, avrebbe colpito ripetutamente il suo rivale il cittadino Bengalese in varie parti del corpo. Proprio quest’ultimo, per le gravi lesioni riportate, veniva trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Civico di Partinico, e giudicato dai sanitari del pronto soccorso di Partinico per aver riportato “varie ferite lacero contuse in regione dorsale destra e centrale, spalla destra, spalla sinistra, al gomito di destra, linea ascellare e labbro superiore” e giudicato guaribile in 30 giorni s.c.. Mentre, il cittadino Nigeriano, riportava una“ferita lacero contusa alla ragione frontale, con prognosi di 7 giorni s.c..

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha coordinato le indagini, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di essere giudicato con rito direttissimo presti nella giornata odierna.

Indagini in corso a cura dei Carabinieri della Compagnia di Partinico, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti, al fine di accertare eventuali responsabilità di altre persone presenti al momento della violenta lite tra i due cittadini ospiti presso quel centro di accoglienza.