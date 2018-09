Rapina aggravata all’interno di un negozio di telefonia: Arrestato pregiudicato 35enne (Foto)

La Polizia di Stato ha tratto in arresto: LEONARDI Santo Mario (cl. 1983), pregiudicato responsabile del reato di rapina aggravata all’interno di un negozio di telefonia.

Nella mattinata di ieri, 7 settembre, alle ore 9.20 circa, la locale Sala Operativa diramava nota radio di rapina consumata all’interno di un negozio di telefonia, ubicato in via Plebiscito, ad opera di un uomo travisato con passamontagna ed armato di pistola.

In pochi minuti, personale della Squadra Mobile, Sezione Quarta – “Contrasto al Crimine Diffuso” si portava presso il negozio indicato, per acquisire dalle vittime informazioni utili al rintraccio dell’autore della rapina.

Nel contempo, altro personale, ritenendo che l’autore potesse essere un noto pluripregiudicato della zona, le cui caratteristiche fisiche ed il modus operandi corrispondevano a quelle fornite dalla Sala Operativa, si portava nei pressi della sua abitazione.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Mobile intercettavano il sospettato, successivamente identificato per LEONARDI Santo Mario, che si accingeva ad entrare nell’abitazione con in mano una busta in plastica di colore nero.

L’uomo, che spontaneamente e senza opporre resistenza, consegnava la busta agli agenti, ammetteva di aver fatto irruzione nell’esercizio commerciale e di avere commesso pochi minuti prima la rapina.

Invero, nella busta consegnata veniva rinvenuto il passamontagna, una pistola a salve con il caricatore rifornito con 5 cartucce e la merce sottratta nel negozio.

Per quanto sopra, LEONARDI veniva dichiarato in stato di arresto ed associato presso la casa circondariale di Catania – Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.

LEONARDI Santo Mario classe 1983