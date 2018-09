Violenza domestica. Ventenne aggredisce la madre e finisce in manette

Crevalcore: I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e della Stazione di Crevalcore hanno arrestato un ventenne italiano per maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate.

E’ successo ieri mattina, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che nei pressi di un’abitazione di Crevalcore era scaturita una violenta lite familiare. La notizia è stata trasmessa subito a tutte le pattuglie dell’Arma che in quel momento si trovavano nelle vicinanze per i controlli del territorio. All’arrivo dei militari, un uomo, identificato in un cinquantaduenne italiano, si avvicinava all’autoradio dicendogli che il figlio ventenne gli aveva preso a calci l’automobile, danneggiandola nella parte posteriore, a seguito di un raptus di follia nel corso del quale aveva aggredito anche la madre, quarantaduenne italiana. La donna, sentita dai Carabinieri all’Ospedale di Cento (FE), riferiva che intorno alle ore 9:30, il figlio, dopo averla raggiunta all’esterno di un ambulatorio di Crevalcore in cui si stava recando, l’aveva aggredita con una rastrelliera per biciclette. L’ennesima tragedia domestica è stata evitata dall’intervento di una dottoressa che dopo aver sentito le urla della donna è uscita dallo studio medico e ha fermato il giovane . La quarantaduenne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso. E’ stato a quel punto che il ragazzo, non essendosi sfogato abbastanza con la madre, è tornato indietro e ha distrutto la macchina del padre, finendo però in manette per mano dei Carabinieri che su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna lo hanno tradotto in carcere. La donna è stata dimessa dall’Ospedale con una prognosi di sessanta giorni .