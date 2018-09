Sventato un furto all’interno di un supermercato, una donna rumena arrestata

Aprilia (LT): Il 5 settembre 2018, alle ore 19.00, in via Riserva Nuova, i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito di servizio teso al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto aggravato, una donna rumena S.L. 27 enne, in Italia s.f.d., la quale, dopo aver asportato numerose confezioni di cosmetici e profumi dal supermercato “Ipercoop”, per un valore di 1.400 € circa, veniva bloccata dai Carabinieri operanti, a pochi metri dall’uscita.

La refurtiva interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto, mentre l’arrestata trattenuta presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo