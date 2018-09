Evade dai domiciliari: arrestato. È il rapinatore morso dalla vittima in una gioielliera di Naro (AG) (Foto)

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato, nella flagranza, il 40enne Gianluca CIMINO, originario di Canicattì (AG) ma residente nel capoluogo etneo, poiché ritenuto responsabile di evasione.

Agli arresti domiciliari per rapina aggravata in concorso, reato commesso lo scorso 30 agosto a Naro (AG), ieri pomeriggio è stato sorpreso dai militari di pattuglia, mentre percorreva a piedi il viale Moncada, in evidente violazione delle misura restrittiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.