Denunciato l’autore di un furto e restituita parte della refurtiva

Fondi (LT): Il 05 settembre 2018, militari dell’Arma del luogo, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano all’A.G. in stato di libertà, un 42 enne del posto con precedenti di polizia.

In particolare l’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, per avere asportato, in data 25 agosto 2018, ad una donna 42enne, disabile, un borsello – contenente la somma contante di 150 euro, un telefono cellulare, un apparecchio acustico di ultima generazione e vari documenti – all’ingresso di un centro commerciale del luogo. La refurtiva, ad eccezione del denaro contante, è stata recuperata e restituita alla vittima.