Aprilia (LT): in data 06 settembre 2018, alle ore 15.30, i militari del locale norm hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “evasione” un 35enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto sorpreso al di fuori della propria abitazione.

l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo