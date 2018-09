Un altro tunisino arrestato per spaccio di eroina in viale della Repubblica

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un altro tunisino per spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo ieri pomeriggio, durante un servizio antidroga che i Carabinieri stavano effettuando nelle vicinanze di un supermercato situato in viale della Repubblica, una zona frequentata da tossicodipendenti e spacciatori di eroina. Anche questa volta, il servizio dei Carabinieri è terminato con la cattura di un trentatreenne tunisino, disoccupato e senza fissa dimora che stava vendendo eroina a un trentunenne marocchino. Lo spacciatore è stato trovato in possesso di trentaquattro dosi di cocaina, una di eroina e 665 euro in contanti. Anche l’acquirente è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché è stato appurato che la dose di eroina acquistata non era per uso personale ma destinata nuovamente alla vendita. La sostanza stupefacente, del peso complessivo di 16 grammi, è stata sequestrata e analizzata dai tecnici di Laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna.Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il tunisino, gravato da precedenti di polizia, è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto, prevista in mattinata.