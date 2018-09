Cerca di sfuggire al controllo dei Carabinieri ferendone uno, arrestato un giovane

Minturno (LT): Il 05 settembre 2018, alle ore 10,00 circa, i militari della dipendente stazione Carabinieri, traevano in arresto un 25 enne D.R.G. della provincia di Benevento gravato da precedenti di polizia.

In particolare il suddetto, fermato mentre transitava a piedi in una via di quel centro, al fine di sottrarsi al controllo, opponeva resistenza ai militari operanti procurando lesioni ad uno di essi. L’uomo veniva tuttavia bloccato e condotto presso quegli uffici ove, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.