Milano: la Polizia di Stato indaga due uomini per ricettazione in concorso di monete antiche

La Polizia di Stato due giorni fa ha indagato in stato di libertà due diciottenni, un cittadino marocchino ed un cittadino tunisino, entrambi con precedenti per furto, per ricettazione in concorso di monete antiche in via Speronari a Milano.

Nella mattinata del 3 settembre u.s., gli agenti del Commissariato di PS Centro della Questura di Milano, durante il servizio di controllo nel centro cittadino, transitando in via Torino, hanno notato i due giovani aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un negozio di numismatica sito lì vicino.

I poliziotti li hanno seguiti e, giunti nei pressi del negozio, hanno visto uno dei due estrarre dal giubbotto un sacchettino bianco e consegnarlo allaltro ragazzo il quale ha tentato immediatamente di accedere all’interno del negozio. Insospettiti da tale comportamento, gli operatori di Polizia hanno bloccato i due soggetti, i quali senza opporre resistenza hanno consegnato il sacchettino contenente numerose monete in argento da collezione, di cui non sapevano giustificare il possesso.

Accompagnati in ufficio e sottoposti a perquisizione personale, gli agenti del Commissariato Centro hanno trovato negli slip di uno dei due un ulteriore sacchetto contenente altre monete d’oro sempre da collezione. Da accertamenti in banca dati SDI, è emerso che i due hanno a proprio carico precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio ed in data 17.07.2018 erano stati indagati in concorso tra loro in quanto autori di un furto in abitazione, dalla stazione Carabinieri di Lugo (RA). Da successivi contatti con i Carabinieri di Lugo di Romagna, i poliziotti hanno appurato che negli ultimi giorni vi erano stati dei furti in abitazione con l’asportazione di monete da collezione, con relativa denuncia riguardante un furto in un’abitazione avvenuto in data 01.09.2018 e tra i numerosi oggetti rubati vi erano numerose monete in argento e in oro, che dalle descrizioni risultavano corrispondere a quelle rinvenute e sequestrate ai due uomini.

Verosimilmente, quindi, i due giovani hanno immediatamente preso il treno per Milano con la refurtiva, al fine di vendere presso negozi specializzati numerose monete per un valore di svariate migliaia di euro. Ulteriori monete sono state rinvenute, ma non inserite in denuncia, che si presume siano provento di altro furto. I due “trasfertisti” sono stati pertanto indagati per ricettazione in concorso e le monete sequestrate in attesa della restituzione all’avente diritto.