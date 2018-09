Viguzzolo. Respinta istanza di affidamento: arrestato 41enne

I Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto BEATRICE Salvatore, pregiudicato 41enne di Viguzzolo, in esecuzione di ordinanza emessa il 20 luglio 2018 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, che respingeva l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e contestualmente ne ordinava la sottoposizione al regime di detenzione domiciliare.

Il 41enne, ritenuto responsabile del reato di ricettazione, commesso in Roma nel 2005, è stato accompagnato dai militari al proprio domicilio, dove dovrà espiare 4 mesi di detenzione