Ruba numerose confezioni di profumo. Arrestata

Aprilia (LT). In data 3 settembre 2018, i militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di “furto aggravato e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale” una 36enne di origini rumene, sorvegliata speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma, la quale, dopo aver asportato 15 confezioni di profumi da un negozio di Aprilia, per un valore di 1.100 € circa, veniva bloccata a pochi metri dall’uscita dai militari operanti. La refurtiva veniva restituita all’avente diritto mentre l’arrestata veniva trattenuta presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata del 5 settembre p.v.