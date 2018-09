Polizia di Stato: In atto lo sgombero dell’immobile occupato in Piazza Don Mapelli a Sesto San Giovanni (Video)

Milano 4 settembre 2018: Polizia di Stato – Questura di Milano – In atto lo sgombero dell’immobile occupato sito in Piazza Don Mapelli a Sesto San Giovanni.

E‘ in corso lo sgombero dell’immobile sito in Piazza Don Mapelli a Sesto San Giovanni occupato la sera di sabato 1 settembre da un centinaio di persone riconducibili al progetto sociale Aldo Dice 26×1.Il Questore di Milano Marcello Cardona, nel richiamare le determinazioni assunte nel pomeriggio di ieri in sede di Comitato per l’ordine e La Sicurezza Pubblica svoltosi in Prefettura, ha disposto le misure di vigilanza e controllo ed il servizio di ordine e sicurezza pubblica che ha avuto Inizio alle ore 7.