Carabinieri Novi Ligure. Controlli antidroga e sicurezza stradale

Nel corso dei servizi coordinati antidroga e sicurezza sulle strade del fine settimana, che hanno visto impiegati i Carabinieri di Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Cassano Spinola, Capriata d’Orba, Gavi e Pozzolo Formigaro, coadiuvati dal Reparto Cinofili della Polizia Municipale di Alessandria, sono stati effettuati 3 arresti e denunciate 5 persone a piede libero.

Sono infatti stati:

tratti in arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due ragazzi trovati in possesso di 11 dosi già confezionate di hashish e di un quantitativo della medesima droga occultata nella loro abitazione per un totale di circa 50 grammi complessivi;

denunciate in stato di libertà 5 persone per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, truffa ai danni dello Stato, guida senza patente reiterata, violazione del divieto di ritorno nel Comune e violazioni inerenti la legge sugli stranieri;

segnalati anche un giovane e un minorenne per uso personale di sostanze stupefacenti.

I due giovani arrestati, un uomo e una donna conviventi, erano stati controllati per il loro atteggiamento sospetto all’interno di un esercizio pubblico di Stazzano (AL). Nella circostanza, la coppia, accortasi della presenza del cane antidroga, è apparsa nervosa, inducendo i militari a procedere a un più approfondito controllo. La perquisizione personale, seguita da quella domiciliare e veicolare, ha consentito di rinvenire lo stupefacente già suddiviso in dosi e chiaramente destinato alla vendita, unitamente ad altro hashish che era stato nascosto all’interno della loro abitazione. L’attività è stata condotta dai Carabinieri di Serravalle Scrivia in collaborazione con i militari delle Stazioni di Capriata D’Orba, Cassano Spinola, Gavi e Pozzolo Formigaro. Gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa della convalida degli arresti che si terrà in giornata.

Il controllo coordinato alla circolazione stradale è stato effettuato anche lungo le principali arterie di transito, al fine di garantire la maggiore sicurezza possibile alla viabilità.

I controlli svolti hanno riguardato il rispetto dei limiti di velocità, dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza e del divieto dell’uso di telefono cellulare o altri apparecchi elettronici senza vivavoce o auricolari durante la guida.

Nella circostanza, un automobilista 53enne di Mede (PV), che non è si fermato all’ALT degli operanti, è stato rintracciato e segnalato alla locale Prefettura per l’applicazione di una sanzione pari a euro 338.

Numerose le violazioni penali riscontrate.

I Carabinieri di Capriata d’Orba hanno fermato nel concentrico di Montaldeo un 50enne di nazionalità rumena alla guida di un’autovettura con targa rumena. Lo stesso, benché residente in Italia dal 2003 e avente in uso l’autovettura in Italia da più di 6 mesi, non aveva provveduto a reimmatricolare il veicolo con targa italiana, omettendo il pagamento dei previsti oneri quali il bollo e la quota riservata al Servizio Sanitario Nazionale compresa nel premio R.C.A. L’uomo è stato pertanto denunciato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato.

A Gavi, i Carabinieri della Stazione di Cassano Spinola hanno fermato un uomo di 53 anni che circolava alla guida della sua autovettura senza patente che gli era stata ritirata nel 2007, denunciandolo per guida senza patente.

I Carabinieri di Novi Ligure hanno fermato e controllato un 35nne pregiudicato e colpito dal divieto di ritorno nel Comune di Novi Ligure, che è stato denunciato per la tale violazione di Legge.

Sono stati infine controllati e denunciati due cittadini stranieri in Italia senza regolare permesso di soggiorno.