Milano: la Polizia di Stato ha arrestato e sottoposto a fermo di P.G. un cittadino albanese

La Polizia di Stato, alle ore 18 di venerdì 31 agosto 2018, ha sottoposto a fermo di P.G. un cittadino albanese di 26 anni, in quanto gravemente indiziato di svariati furti commessi nel capoluogo ed in provincia negli scorsi mesi estivi. Lo stesso è stato arrestato ex art. 13 co. 13 d. lgs. 286/1998, perché rientrato nel territorio nazionale senza speciale autorizzazione a seguito di un provvedimento di espulsione emesso nel 2016. Il personale del Commissariato Greco – Turro, a seguito di accertamenti svolti su alcune autovetture notate in situazioni sospette, ha proceduto in Viale Sarca al controllo del cittadino suddetto. In particolare, all’interno del domicilio in Viale Sarca e di un box a lui in uso ubicato in Viale Sondrio sono stati rinvenuti 4000 ¤ in contanti, nonché numerosi oggetti di valore: valuta estera, orologi di marca, quadri antichi e d’autore, argenteria (tra cui un calice in argento cesellato), gioielli in oro e pietre preziose. Alcuni oggetti sono di provenienza illecita e a seguito di accertamenti esperiti sono risultati essere provento di svariati furti in appartamento, come da relative denunce sporte in data 28 luglio, 26 e 31 agosto, rispettivamente relative a 2 appartamenti di Viale Fulvio Testi e ad una chiesa in provincia di Bergamo.Le parti offese sono state invitate in Commissariato per la restituzione di parte della refurtiva, mentre per i restanti oggetti sono in corso accertamenti tesi all’individuazione dei legittimi proprietari.Il cittadino 26enne, nonostante la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, risulta pienamente inserito nel circuito cittadino, frequentando palestre, università e circoli ricreativi e fregiandosi di una laurea in economia politica, di un master e di una specializzazione conseguiti presso l’università Bocconi di Milano.