Trovato in possesso di marijuana e cocaina. Denunciato

Maenza (LT). In data 31 agosto 2018, i Carabinieri della locale stazione deferivano in stato di libertà per il reato ascritto di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 39enne residente in un comune limitrofo.

L’uomo – a seguito di perquisizioni personale e domiciliare – veniva trovato in possesso, complessivamente, di grammi 10 di marijuana, di grammi 0,5 di cocaina nonchè di un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.