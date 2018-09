Continua a molestare l’ex moglie. arrestato

Aprilia (LT): In data 31 agosto 2018, i militari della locale stazione Carabinieri, in ottemperanza ad un ordine di aggravamento di misura cautelare emesso dal Tribunale di Latina hanno tratto in arresto un 48enne di Latina, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie, resosi responsabile di ulteriori molestie nei confronti della vittima.

L’arrestato veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di altro parente, come disposto dall’A.G.